Число зараженных COVID-19 в Гегаркуникской области достигло 56

За последние два дня было подтверждено 5 новых случаев коронавирусной болезни в Гегаркуникской области РА.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян.

«У нас 56 подтвержденных случаев в регионе. Сфера контактов всех новых пациентов выяснена, в соответствии с необходимыми инструкциями осуществляется процесс изоляции и самоизоляции граждан», - написал Саносян.

По состоянию на 11:00 часов 25 апреля, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 1677, зарегистрировано 28 смертельных случаев (плюс еще один случай). Произведено 17.342 теста.

Число выздоровевших пациентов увеличилось на 75, и таким образом, излечилось в целом 803 человек.

Минздрав сообщает, что скончавшемуся пациенту был 71 год, у него были сопутствующие хронические заболевания.

На внеочередном заседании правительства 14 апреля объявленное 16 марта 2020г. чрезвычайное положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часлов 14 мая 2020г. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян