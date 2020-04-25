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Мы помним армян, павших жертвой 105 лет назад — министр образования Нидерландов

Мы помним армян, павших жертвой 105 лет назад — министр образования Нидерландов

Министр образования Королевства Нидерландов Ари  Слоб выразил сожаление, что не смог приехать в Ереван и воздать дань уважения у Мемориала жертвам Геноцида армян

Как  передает Арменпресс,   в своем послании   Слоб вспомнил свой визит в Ереван  пять лет назад, в день 100-летия Геноцида.

«Пять лет назад я присутствовал на праздновании 100-летия тех ужасных событий в Ереване, Армения. Теперь, пять лет спустя, будучи министром, мне надо было возложить цветы к памятнику, но жаль, что из-за коронавируса этого не  случилось. Но в эту пятницу мы вспоминаем армян и другие народы, которые стали жертвами 105 лет назад. Мы также присоединяемся к армянам, живущим в Нидерландах, которые должны будут участвовать в 105-й церемонии поминовения совершенно иначе – в молчании. С сердечным приветом, Ари Слоб», - сказал министр.

Геноцид   армян, осуществленный   Османской империей в 1915г., был величайшим преступлением начала ХХ века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Признали и осудили Геноцид около 30 государств. Парламент Нидерландов принял решение  о признании Геноцида  армян  21 декабря 2004 года.

 

Норайр Шогикян

 


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