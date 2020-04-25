Мы помним армян, павших жертвой 105 лет назад — министр образования Нидерландов

Министр образования Королевства Нидерландов Ари Слоб выразил сожаление, что не смог приехать в Ереван и воздать дань уважения у Мемориала жертвам Геноцида армян

Как передает Арменпресс, в своем послании Слоб вспомнил свой визит в Ереван пять лет назад, в день 100-летия Геноцида.

«Пять лет назад я присутствовал на праздновании 100-летия тех ужасных событий в Ереване, Армения. Теперь, пять лет спустя, будучи министром, мне надо было возложить цветы к памятнику, но жаль, что из-за коронавируса этого не случилось. Но в эту пятницу мы вспоминаем армян и другие народы, которые стали жертвами 105 лет назад. Мы также присоединяемся к армянам, живущим в Нидерландах, которые должны будут участвовать в 105-й церемонии поминовения совершенно иначе – в молчании. С сердечным приветом, Ари Слоб», - сказал министр.

Геноцид армян, осуществленный Османской империей в 1915г., был величайшим преступлением начала ХХ века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Признали и осудили Геноцид около 30 государств. Парламент Нидерландов принял решение о признании Геноцида армян 21 декабря 2004 года.

Норайр Шогикян