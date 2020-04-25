Состоялось заседание правления партии «Гражданский договор» — участвовал премьер Никол Пашинян

Состоялось заседание правления партии «Гражданский договор», в котором принял участие премьер-министр РА Никол Пашинян

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистом Tert.am вице-спикер Национального Собрания, член правления ГД Ален Симонян сообщил, что обсуждались партийные вопросы.

Члены правления партии – премьер-министр РА Никол Пашинян и спикер Национального Собрания Арарат Мирзоян отказались отвечать на вопросы журналиста.

Председателем правления партии «Гражданский договор» является министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян. В состав правления входят премьер-министр РА Никол Пашинян, вице-премьер Тигран Авинян, спикер НС Арарат Мирзоян, вице-спикер НС Ален Симонян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, министр индустрии высоких технологий Акоп Аршакян, министр здравоохранения Арсен Торосян и другие официальные лица.

Норайр Шогикян