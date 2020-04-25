Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

Состоялось заседание правления партии «Гражданский договор» — участвовал премьер Никол Пашинян

Состоялось заседание правления партии «Гражданский договор» — участвовал премьер Никол Пашинян

Состоялось заседание  правления  партии «Гражданский  договор»,  в котором принял участие   премьер-министр РА  Никол Пашинян

Как  передает Арменпресс,   в беседе с журналистом Tert.am  вице-спикер Национального Собрания, член правления  ГД Ален Симонян сообщил, что обсуждались партийные вопросы.

Члены правления партии – премьер-министр РА Никол Пашинян и спикер Национального Собрания Арарат Мирзоян отказались отвечать на вопросы журналиста.

Председателем правления партии «Гражданский договор» является министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян. В состав правления  входят премьер-министр РА Никол Пашинян, вице-премьер Тигран Авинян, спикер НС Арарат Мирзоян, вице-спикер НС Ален Симонян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, министр индустрии  высоких технологий  Акоп Аршакян, министр здравоохранения Арсен Торосян и другие официальные лица.

 

Норайр Шогикян

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации