Возбуждено уголовное дело по факту выстрелов на ул.Ахтанаки

В Следственном комитете РА возбуждено уголовное дело по факту обстрела на 1-й улице Ахтанаки в Ереване.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА.

25 апреля 2020 года в 01:20 неизвестный гражданин сообщил о том, что с улицы 1-й Ахтанаки в Ереване были слышны выстрелы.

В тот же день, в 03:00 часа, из ЗАО Институт хирургии им. Микаеляна поступил звонок о том, что двум гражданам, отцу и сыну, оказана медицинская помощь. Одному из них был поставлен диагноз «огнестрельное ранение левой половины грудной клетки и разрыва верхней части головы», а у другого диагностировано огнестрельное ранение правого бедра, осколочный перелом нижней трети бедра со смещением.

В следственном отделе ереванского административного округа Малатия-Себастия Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство, хулиганстве, незаконном приобретении, продаже, хранении, перевозке или передачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В ходе предварительного следствия были проведены неотложные следственные и иные судебные действия, назначен ряд экспертиз.

Расследование продолжается.

Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств дела, личности лица (лиц), совершивших преступление.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

Норайр Шогикян