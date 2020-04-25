Ряд конгрессменов США воздали дань памяти жертв Геноцида армян

Ряд членов Конгресса США почтили память безвинных жертв Геноцида армян и выразили свою поддержку армянскому народу.

Как передает Арменпресс, видеообращения конгрессменов были опубликованы на официальной странице Армянской Ассамблеи Америки в Facebook.

Видеообращения по случаю Геноцида армян прислали конгрессмены Джон Сарбейнс, Раджа Кришнамурти, Тулси Габбард, Анна Ашун, Дон Бейер, сопредседатель комитета по делам Армении Джеки Шпейер и другие.

Они отметили в своих видеообращениях, что всегда следует помнить 1,5 миллиона армян, ставших жертвами Геноцида 105 лет назад.

Геноцид армян, осуществленный Османской империей в 1915г., был величайшим преступлением начала ХХ века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Признали и осудили Геноцид около 30 государств.

12 декабря 2019 г. Сенат США принял резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. Резолюция, одобряющая позицию США в отношении Геноцида армян, была принята Палатой представителей США 30 октября 2019 года.

Норайр Шогикян