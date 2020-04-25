Ряд конгрессменов США воздали дань памяти жертв Геноцида армян
Ряд членов Конгресса США почтили память безвинных жертв Геноцида армян и выразили свою поддержку армянскому народу.
Как передает Арменпресс, видеообращения конгрессменов были опубликованы на официальной странице Армянской Ассамблеи Америки в Facebook.
Видеообращения по случаю Геноцида армян прислали конгрессмены Джон Сарбейнс, Раджа Кришнамурти, Тулси Габбард, Анна Ашун, Дон Бейер, сопредседатель комитета по делам Армении Джеки Шпейер и другие.
Они отметили в своих видеообращениях, что всегда следует помнить 1,5 миллиона армян, ставших жертвами Геноцида 105 лет назад.
Геноцид армян, осуществленный Османской империей в 1915г., был величайшим преступлением начала ХХ века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Признали и осудили Геноцид около 30 государств.
12 декабря 2019 г. Сенат США принял резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. Резолюция, одобряющая позицию США в отношении Геноцида армян, была принята Палатой представителей США 30 октября 2019 года.
Норайр Шогикян
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