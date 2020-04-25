«За период 19-25 апреля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 180 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3500 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Министерство сообщает также, что помимо вышеупомянутых нарушений, 21 апреля, около 13:07 часов, подразделения ПВО Армии обороны сбили беспилотный летательный аппарат типа ORBITER, принадлежащий ВВС Азербайджана, который пересек воздушную границу Арцаха в южной части.

Передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют оперативно-тактической обстановкой и предпринимают необходимые шаги для надежной защиты воздушных и сухопутных границ Республики Арцах», - говорится в сообщении Министерства обороны Республики Арцах.

Норайр Шогикян