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Передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют оперативно-тактической обстановкой

Передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют оперативно-тактической обстановкой

«За период   19-25 апреля    на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 180 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3500 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Министерство сообщает также, что помимо вышеупомянутых нарушений, 21 апреля, около 13:07 часов, подразделения ПВО Армии обороны сбили беспилотный летательный аппарат типа  ORBITER, принадлежащий ВВС Азербайджана, который пересек воздушную границу Арцаха в южной части.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью владеют оперативно-тактической  обстановкой  и предпринимают необходимые шаги для надежной защиты воздушных и сухопутных границ Республики Арцах», - говорится  в  сообщении  Министерства обороны  Республики Арцах.

 

Норайр Шогикян

 

 


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