Председатель Палаты представителей Уругвая направил послание по случаю годовщины Геноцида армян
Мартин Лема, председатель Палаты представителей Восточной Республики Уругвай, первым из государств признавшего Геноцид армян, направил армянскому народу видеообращение по случаю 105-й годовщины Геноцида армян
Как передает Арменпресс, Мартин Лема выразил армянскому народу свою солидарность.
В частности, в сообщении говорится, что в этом году мероприятия, посвященные памяти Геноцида армян, не могли состояться из-за известного чрезвычайного положения. В своем послании г-н Лема напомнил, что в этом году исполняется 55 лет со дня принятия закона парламентом Уругвая, который впервые на международной арене официально признал Геноцид армян.
Геноцид армян, осуществленный Османской империей в 1915г., был величайшим преступлением начала ХХ века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Признали и осудили Геноцид около 30 государств.
Норайр Шогикян
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