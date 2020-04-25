В ближайшие 5 дней в большинстве областей Армении ожидаются осадки.

Об этом Арменпресс сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Днем 25-го апреля, с 26-го апреля - время от времени, после полудня 28-30-го апреля в большинстве регионов ожидаются осадки, в отдельных местах возможны гроза и град. Днем 25-го, ночью с 26-го в горных районах ожидаются осадки в виде снега. 27-го апреля ожидается погода без осадков.

Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем с 26-27 апреля поднимется на 7-9 градусов.

В Ереване днем 25-го апреля, с 26-го апреля - время от времени, после полудня 28-30-го ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-17 м/с. 27-го апреля ожидается погода без осадков.

Норайр Шогикян