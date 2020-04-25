ФИФА предоставит в поддержку национальным федерациям 150 млн долларов
12:27, 25 Апрель, 2020
Международная футбольная ассоциация (ФИФА) предоставит финансовую помощь национальным федерациям.
Как передает Арменпресс, об этом пишет пресс-служба ФИФА.
ФИФА предоставит 150 миллионов долларов всем федерациям-членам ФИФА. Каждая федерация получит около полумиллиона долларов. Причина дополнительной помощи является пандемия коронавируса.
Из-за пандемии коронавируса были приостановлены все основные европейские чемпионаты, за исключением Беларуси. 32-я летняя Олимпиада в Токио и юбилейный чемпионат Европы по футболу перенесены.
Подготовила Варвара Айрапетян
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