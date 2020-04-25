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ФИФА предоставит в поддержку национальным федерациям 150 млн долларов

ФИФА предоставит в поддержку национальным федерациям 150 млн долларов

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) предоставит финансовую помощь национальным федерациям.

Как  передает Арменпресс,  об этом пишет пресс-служба ФИФА.

ФИФА предоставит 150 миллионов долларов всем   федерациям-членам ФИФА. Каждая   федерация получит около полумиллиона долларов. Причина дополнительной помощи является пандемия коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены все основные европейские чемпионаты, за исключением Беларуси. 32-я летняя Олимпиада в Токио и юбилейный чемпионат Европы по футболу перенесены.

 

 Подготовила  Варвара  Айрапетян


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