Армения обязана внести вклад в повестку предотвращения геноцидов — Мнацаканян

Как государство народа, пережившего геноцид, у Республики Армения есть обязанность — внести вклад в повестку предотвращения геноцидов.

Как передает Арменпресс, об этом Зограб Мнацаканян заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

«Возможно, это преступление, которое не часто совершается, но последствия настолько глубоки, что его предотвращение является первостепенным вопросом национальной и международной повестки дня. И мы, как народ, переживший геноцид, обязаны продвигать эту повестку дня — как государство, как член международного сообщества, как член Организации Объединенных Наций. Мы обязаны двигаться вперед и вносить вклад в повестку дня по предотвращению геноцида. А для Республики Армения этот вопрос является одним из наиболее важных вопросов внешней политики Армении, и он является предметом последовательной работы», - сказал Мнацаканян.

Министр отметил, что Армения уже в течение 22 лет проводит программу предотвращения геноцидов, преступлений и массовых злодеяний в рамках ООН.

«В 1998г. наш дорогой друг и коллега Ашот Мелик-Шахназарян впервые выступил с инициативой принятия в ООН резолюции о Конвенции о предупреждении и наказании преступления геноцида. Была принята резолюция, относящаяся к Пятидесятой годовщине Конвенции, принятой 9 декабря 1948 г. С этого момента началась работа армянской дипломатии по углублению, укреплению этой повестки в международной повестке дня.

Уже в 2008г. мы перестроили резолюцию таким образом, чтобы уделять внимание повестке предотвращения, мы начали углублять эту идеологию и вносить свой вклад в укрепление возможностей, инструментария международного сотрудничества, возможных правовых инструментов для предотвращения конкретных геноцидов», - сказал он.

По словам Зограба Мнацаканяна, угроза геноцида в мире не исчезла и сегодня.

Лозунг «Никогда больше» довольно распространен, но сколько раз нам приходится говорить «Никогда больше», ведь геноциды не устранены, не устранена и сама угроза геноцида. Она начинается с ненависти, разжигания ненависти, нарушений прав человека, дискриминации, а ее распространение ведет к совершению преступления геноцида.

Геноцид можно предотвратить, в самом зародыше заметить тенденции, и если их не предотвратить, они могут привести к преступлению. И в этом смысле мы постоянно работаем со многими нашими партнерами по международному сообществу, будь то государства, группы экспертов, специальные механизмы ООН, различные органы, академические круги. Вместе мы работаем вместе, чтобы укрепить этот потенциал», - сказал Зохраб Мнацаканян.

Министр иностранных дел добавил, что профилактика начинается на национальном уровне, но международное сотрудничество в этом отношении чрезвычайно важно.

«За эти годы мы создали платформу для международного сотрудничества здесь, в Армении - Глобальный форум, посвященный предотвращению геноцидов. В этом году мы планируем провести четвертый форум, который состоится в декабре. Мы являемся членом Совета по правам человека, и мы планируем принять нашу обновленную резолюцию в Совете по правам человека. Этот процесс закончится очень скоро», - сказал Мнацаканян.

Геноцид армян, осуществленный Османской империей в 1915г., был величайшим преступлением начала ХХ века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Признали и осудили Геноцид около 30 государств.

Норайр Шогикян