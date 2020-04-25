После очистительных работ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузовиков
По положению на 08:30 12-го апреля на территории Армении автодороги в основном проходимы.
Aвтодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, будут закрыты в течение неопределенного периода времени.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС РА.
Перевал Варденяц закрыт для грузовых транспортных средств, а для легковых – труднопроходим.
На отрезке Сараван-Зангер гололедица. В городе Джермук Вайоцдзорской области, на Дилижанских поворотах, в городе Чаренцаван Котайкской области, в Сисиане, в Гегаркуникской и и Ширакской областях идет снег.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс после очистительных работ открыта только для грузовых автомобилей.
Решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
Лилит Демурян
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