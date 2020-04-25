Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

После очистительных работ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузовиков

После очистительных работ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузовиков

По положению на 08:30 12-го апреля на территории Армении автодороги в основном проходимы.

Aвтодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС РА.

Перевал  Варденяц  закрыт для грузовых  транспортных средств, а для  легковых – труднопроходим.

На отрезке Сараван-Зангер гололедица. В городе Джермук Вайоцдзорской  области, на Дилижанских поворотах, в городе Чаренцаван Котайкской  области, в Сисиане, в Гегаркуникской  и и Ширакской  областях  идет снег.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ,  автодорога Степанцминда-Ларс после  очистительных работ   открыта    только для грузовых автомобилей.

Решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 

Лилит Демурян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации