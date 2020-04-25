После очистительных работ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузовиков

По положению на 08:30 12-го апреля на территории Армении автодороги в основном проходимы.

Aвтодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС РА.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых транспортных средств, а для легковых – труднопроходим.

На отрезке Сараван-Зангер гололедица. В городе Джермук Вайоцдзорской области, на Дилижанских поворотах, в городе Чаренцаван Котайкской области, в Сисиане, в Гегаркуникской и и Ширакской областях идет снег.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс после очистительных работ открыта только для грузовых автомобилей.

Решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Лилит Демурян