Пострадавших в результате оползня в Артаване нет

Из-за оползня, произошедшего 24 апреля на одной из улиц села Артаван Вайоцдзорской области, некоторые участки дороги непроходимы - поврежден водовод.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС РА.

На место происшествия выехал оперативная группа областного Спасательного отряда МЧС.

Оказалось, что оползень (длиной 10 м, шириной 10 м и глубиной 5 м) произошел на придорожном участке 17-й улицы района "Агкенд" в селе Артаван. В результате оползня в Артаване никто не пострадал. На дороге образовалось много трещин. Оползень угрожает одному из необитаемых домов в 7 метрах от дороги. Спасатели огородили опасный участок.

Лилит Демурян