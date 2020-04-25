Пострадавших в результате оползня в Артаване нет
11:21, 25 Апрель, 2020
Из-за оползня, произошедшего 24 апреля на одной из улиц села Артаван Вайоцдзорской области, некоторые участки дороги непроходимы - поврежден водовод.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС РА.
На место происшествия выехал оперативная группа областного Спасательного отряда МЧС.
Оказалось, что оползень (длиной 10 м, шириной 10 м и глубиной 5 м) произошел на придорожном участке 17-й улицы района "Агкенд" в селе Артаван. В результате оползня в Артаване никто не пострадал. На дороге образовалось много трещин. Оползень угрожает одному из необитаемых домов в 7 метрах от дороги. Спасатели огородили опасный участок.
Лилит Демурян
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