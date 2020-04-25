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Пострадавших в результате оползня в Артаване нет

Пострадавших в результате оползня в Артаване нет

Из-за оползня, произошедшего 24 апреля на одной из улиц села Артаван    Вайоцдзорской области, некоторые участки дороги непроходимы - поврежден водовод.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС РА.

На место происшествия выехал оперативная группа  областного Спасательного отряда МЧС.

Оказалось, что оползень (длиной 10 м, шириной 10 м и глубиной 5 м) произошел на придорожном участке 17-й улицы района "Агкенд" в селе Артаван. В результате оползня  в Артаване никто не пострадал. На дороге образовалось много трещин. Оползень угрожает одному из необитаемых домов в 7 метрах от дороги. Спасатели огородили опасный участок.

 

Лилит Демурян

 


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