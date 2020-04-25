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В Армении зарегистрирован 81 новый случай COVID-19

В Армении зарегистрирован 81 новый случай COVID-19

В Армении зарегистрировано 29  новых случаев коронавирусной инфекции.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

По состоянию на 11:00 часов  25 апреля,  общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 1677,  зарегистрировано 28 смертельных случаев (плюс еще один случай). Произведено 17.342   теста.   

 Число выздоровевших пациентов   увеличилось на 75, и таким образом, излечилось в  целом 803 человек.

Минздрав сообщает, что скончавшемуся пациенту был 71 год, у  него были сопутствующие  хронические  заболевания.

На  внеочередном заседании правительства 14 апреля  объявленное  16 марта 2020г. чрезвычайное  положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часов  14 мая 2020г. В стране  действует режим строгих ограничений.

 


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БелТА


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