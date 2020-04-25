В Армении зарегистрирован 81 новый случай COVID-19

В Армении зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

По состоянию на 11:00 часов 25 апреля, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 1677, зарегистрировано 28 смертельных случаев (плюс еще один случай). Произведено 17.342 теста.

Число выздоровевших пациентов увеличилось на 75, и таким образом, излечилось в целом 803 человек.

Минздрав сообщает, что скончавшемуся пациенту был 71 год, у него были сопутствующие хронические заболевания.

На внеочередном заседании правительства 14 апреля объявленное 16 марта 2020г. чрезвычайное положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часов 14 мая 2020г. В стране действует режим строгих ограничений.