Сегодня в Армении — День гражданина

День гражданина отмечается в последнюю субботу апреля в Армении.

Как передает Арменпресс, в связи с распространением эпидемии коронавируса, в этом году массовых мероприятий в День гражданина не проводится.

Представленный правительством проект закона о внесении дополнений в закон «О праздниках и памятных днях» стал предметом бурных дискуссий с самого первого дня его ввода в обращение. Мнения «за» и «против» высказывали как политические силы, так и граждане.

Представляя цель этой инициативы, министр юстиции РА Артак Зейналян заявил в парламенте, что в апреле 2018 года сотни тысяч граждан, объединившихся без предварительной договоренности, смогли провести бархатную, ненасильственную революцию. И исполнительная власть считает, что этот процесс должен быть закреплен как праздник, чтобы правительство Армении сформировало его хозяина — гражданина, и этот праздник Гражданина должен отмечаться. В результате после долгих обсуждений законопроект был полностью принят законодательным органом в 2019 году, на заседании 9 апреля.

На проведение мероприятий, посвященных Дню гражданина РА, в 2019г. было выделено 124 млн драмов. Состоялись общественные дискуссии, посадка деревьев, культурные и спортивные мероприятия.

На специальном заседании, состоявшемся 14 апреля, правительство Армении приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в республике 16 марта 2020 года, с 17:00 часов 14 апреля 2020 года в течение 30 дней — до 17:00 часов 14 мая 2020 года.