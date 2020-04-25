Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

Сегодня в Армении — День гражданина

Сегодня в Армении — День гражданина

День гражданина отмечается в последнюю субботу апреля в Армении.

Как  передает Арменпресс, в связи с распространением эпидемии коронавируса, в этом году массовых мероприятий в День гражданина не проводится.

Представленный правительством проект закона о внесении дополнений в закон «О праздниках и памятных днях» стал предметом бурных дискуссий с самого первого дня его ввода  в обращение. Мнения «за» и «против» высказывали как политические силы, так и граждане.

Представляя цель этой  инициативы, министр юстиции РА Артак Зейналян заявил в парламенте, что в апреле 2018 года сотни тысяч граждан, объединившихся без предварительной  договоренности, смогли провести бархатную, ненасильственную революцию. И исполнительная власть считает, что этот процесс должен быть закреплен  как праздник, чтобы правительство Армении сформировало  его хозяина —  гражданина, и этот праздник Гражданина должен отмечаться. В результате после долгих обсуждений законопроект был полностью принят законодательным органом в 2019 году,  на заседании 9 апреля.

На проведение мероприятий, посвященных Дню гражданина РА, в 2019г. было выделено 124 млн драмов. Состоялись общественные дискуссии, посадка деревьев, культурные и спортивные мероприятия.

На специальном заседании, состоявшемся 14 апреля, правительство Армении приняло решение  продлить чрезвычайное положение, объявленное в республике 16 марта 2020 года, с 17:00 часов 14 апреля 2020 года  в течение 30 дней — до 17:00 часов 14 мая 2020 года.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации