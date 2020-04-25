Цены на цветные металлы - 24-04-20

ЛОНДОН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.10% и составила 1508.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.11% и составила 5142.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.84% и составила 1626.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.45% и составила 12144.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.05% и составила 15042.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.32% и составила 1874.00 долларов США, цена на молибден выросла на 3.02% и составила 18850.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.