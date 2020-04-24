Мы работаем на тем, чтобы вакцина была доступна всем странам: Афеян

Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора», основатель биотехнологической компании Moderna Therapeutics Нубар Афеян отмечает, что эпидемия коронавируса привела к международному кризису, который требует международных решений.

Как сообщает Арменпресс, Афеян сказал об этом во время онлайн-обсуждения гуманитарной инициативы «Аврора» по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян, отвечая на вопрос о разработке вакцины, которой он и его компания занимаются. «Разработка и тестирование вакцины - это одно, однако через какое время такая страна, как Армения, сможет использовать этот тип вакцины в условиях этого кризиса?» - спросил модератор.

Афеян сначала отметил отметил, что десятки тысяч ученых по всему миру участвуют в создании вакцины, они, возможно, сейчас не в состоянии вылечить пациентов, но они предназначены для будущих пациентов. Он отметил, что нынешняя ситуация является несколько беспрецедентной в наше время, по крайней мере, в прошлом веке, с точки зрения масштаба.

«И мы должны защитить себя с помощью все более передовых технологий. Изоляция - это первый шаг, но, конечно, весь мир работает и надеется, что будут разработаны вакцина и лекарство. И мы одна из тех компаний, которая работает над этим. Есть много неопределенностей в этой области. Что касается таких стран, как Армения, я должен сказать, что эти усилия, которые сейчас предпринимаются, призваны помочь всему миру. Мы живем во время, когда национализм получил больший удар, есть страны, которые более склонны защищать свои интересы, чем остальной мир, но в конце концов, я уверен, что население мира найдет решения, которые будут доступны для всех», - сказал Афеян.

По его словам, этот кризис напомнит нам, что нам нужны глобальные институты, которые были созданы в прошлом веке, но сейчас, похоже, ослабевают. Афеян отметил, что за это будут отвечать международные структуры, такие как ВОЗ и другие структуры. «Мы, как и все остальные, работаем вместе, чтобы обеспечить доступность вакцин во всех странах. И, конечно же, Армения и армяне также получат вакцины. Это международный кризис, поэтому для этого нужны международные решения», - сказал он.

В настоящее время в мире нет вакцины против коронавируса. Компания Moderna Biotechnology, созданная Афеяном, в настоящее время проводит клинические испытания для разработки вакцины против коронавируса. Афеян выразил надежду, что тест на вакцину против коронавируса будет готов уже весной. Вакцина проходит клинические испытания с 17 марта.