Посол Армении и архиепископ Езрас Нерсисян в Москве приняли участие в литургии по случаю 24 апреля

24 апреля, в День памяти святых мучеников Геноцида армян, в московском кафедральном соборе Преображения Господня в предводительстве главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископа Езраса Нерсисяна иерей Абгар Согомонян совершил Святую Литургию, по окончании которой духовенство минутой молчания почтило память мучеников, после чего прозвучал колокольный звон и был совершен чин заступничества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, по окончании молитвенного делания состоялась церемония возложения цветов к мемориалу, посвященному памяти святых мучеников Геноцида армян. На возложении присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в России Вардан Тоганян.

«Сегодня, в 105-ю годовщину Геноцида армян, распоряжением Его Святейшества Гарегина Второго как во всем мире, так и в России, в армянских церквях мы вознесли молитву и преклонились перед памятью святых мучеников Геноцида армян, павших во имя веры и родины. На протяжении трех минут звучал колокольный звон и была совершена Святая Литургия, в ходе которой с преклонением вознесли молитву к Всевышнему Господу, испросив заступничества более 1,5 млн. святых мучеников, дабы в жизни человечества встретились милость и истина, облобызались правда и мир», – сказал владыка Езрас.