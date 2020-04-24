Специальным рейсом Эрбиль-Ереван из Ирака на родину вернулся 21 гражданин Армении. Этот же самолет доставил 125 иракских граждан в Эрбиль. Как сообщает Арменпресс, на своей странице в Facebook об этом написало посольство Армении в Ираке.

«В тесном сотрудничестве посольства Республики Армения в Ираке с министерством иностранных дел Ирака под эгидой правительства автономного района Иракского Курдистана, 24 апреля осуществлен специальный рейс Ереван-Эрбиль-Ереван, в ходе которого 21 гражданин Армении, желающий вернуться на родину из Ирака, а также переезд 125 граждан Ирака в Эрбиль. Самолет приземлился на специально выделенной санитарной полосе, после чего была измерена температура прибывших, проведен внешний осмотр, а затем они были изолированы в специально охраняемой зоне», - говорится в сообщении.