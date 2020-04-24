Известны имена героев премии «Аврора» 2020 года. Как сообщает Арменпресс, их имена были объявлены в ходе онлайн-обсуждения гуманитарной инициативы «Аврора» по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян.

Героев гуманитарной инициативы «Аврора» в этом году четверо. Их представил лорд Ара Дарзи, председатель Отборочной комиссии премии. Лорд Дарзи отметил, что этот год был особенным, с наибольшим количеством заявок. Было сложно сделать выбор, но они выбрали четверых героев.

Первый герой - это Фартун Адан и Ильвад Эльман за стремление к миру в Сомали. Они работали, чтобы спасти жизни нуждающихся и помогли сотням людей. Их номинировали организация Love does, фонд «Panzi» и организация «Prajwala».

Второй герой - сестра Анжелика Намайка, которая помогает перемещенным лицам в Народной Республике Конго. За последнее десятилетие не менее 22,5 тысячи женщин получили поддержку от Центра реинтеграции и развития, созданного Анжеликой Намайкой. Ее номинировали организации Invisible Children и Caritas.

Третий герой - Клаус Вогель и Софи Бео за спасение беженцев в Средиземном море. Их организация SOS Mediterranée помогла 30 тыс беженцев. Номинировали организация SOS Mediterranée.

Четвертый герой - Сакена Якуби за обеспехцние образования женщин и девочек в Афганистане и Пакистане. Она является основателем Афганского образовательного института. Ее номинировали организации Afgհan institute of learning, Creating Hope International и Women’s Refugee Commission Inc.

Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) – это международная гуманитарная награда, созданная, чтобы воздать должное современным героям и их исключительному вкладу в дело спасения человеческих жизней в критических ситуациях, а также продвижения идей гуманизма. Премия вручается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В период с 2015 по 2023 год (в память о восьмилетнем Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 год) премия будет вручаться ежегодно от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Лауреат премии «Аврора» получает награду в размере 1 млн долларов и уникальную возможность продолжить эстафету добра, поддержав организации, вдохновившие его гуманитарную деятельность.

В Отборочную комиссию премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, адвокат по правам человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, основатель «Врачей без границ» и бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, художественный руководитель-директор Мариинского театра и главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев, бывший генеральный директор Unilever, соучредитель и председатель IMAGINE Пол Полман, основатель проекта «Хватит!», правозащитник Джон Прендергаст, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян. Отборочную комиссию премии «Аврора» возглавляет директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи. Почетные сопредседатели комиссии – всемирно известный правозащитник и активист борьбы за мир Бенджамин Ференц и обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.