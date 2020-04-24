Безнаказанность содержит опасность совершения новых преступлений: Зограб Мнацаканян

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян видит опасность нового преступления в случае безнаказанности за Геноцид армян.

«Безнаказанность ведет к тому, что потенциальный убийца предполагает, что он может остаться безнаказанным», - как сообщает «Арменпресс, сказал Мнацаканян.

Зограб Мнацаканян отметил, что предотвращение геноцидов является одним из приоритетов внешней политики Республики Армения на протяжении 22 лет.