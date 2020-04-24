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Безнаказанность содержит опасность совершения новых преступлений: Зограб Мнацаканян

Безнаказанность содержит опасность совершения новых преступлений: Зограб Мнацаканян

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян видит опасность нового преступления в случае безнаказанности за Геноцид армян. 

«Безнаказанность ведет к тому, что потенциальный убийца предполагает, что он может остаться безнаказанным», - как сообщает «Арменпресс, сказал Мнацаканян.

Зограб Мнацаканян отметил, что предотвращение геноцидов является одним из приоритетов внешней политики Республики Армения на протяжении 22 лет.


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БелТА


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