Предстоящие на 25 апреля мероприятия
19:42, Апрель 24, 2020
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- 21:53 Мы работаем на тем, чтобы вакцина была доступна всем странам: Афеян
- 21:31 Джо Байден обещает в случае избрания поддержать резолюцию о признании Геноцида армян
- 21:30 Посол Армении и архиепископ Езрас Нерсисян в Москве приняли участие в литургии по случаю 24 апреля
- 21:26 Вице-спикер Бундестага требует включить тему Геноцида армян в учбную программу Германии
- 21:14 Из Ирака на родину вернулся 21 гражданин Армении
- 21:01 Известны имена героев премии «Аврора» 2020 года
- 20:42 С 1 марта на родину вернулось около 63 тысяч граждан Республики Армения
- 20:37 Безнаказанность содержит опасность совершения новых преступлений: Зограб Мнацаканян
- 20:05 Помним и скорбим: Карен Хачанов
- 19:42 Предстоящие на 25 апреля мероприятия
- 19:40 Признание - минимум, чего достойны 1,5 млн жертв Геноцида армян
- 19:34 Для участия в виртуальном шествии в Цицернакаберд уже получено более 400 тыс сообщений
- 19:26 МОК дополнительно выделил национальным олимпийским комитетам 25,3 млн долларов
- 19:19 В ближайшие дни в большинстве регионов Армении ожидаются oсадки
- 18:56 Текущий объем социально-экономической помощи правительства составляет 43,3 млрд драмов
- 18:44 Народные депутаты Украины в видеообращении почтили память жертв Геноцида армян
- 18:40 Католикос Арам Первый направил послание по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян
- 18:25 Я остаюсь дома 24 апреля, но я не забываю: послание французского парламентария
- 18:00 Армения прошла через более тяжелые вызовы, чем борьба с коронавирусом: шведский депутат
- 17:52 Мы никогда не должны забывать жертв Геноцида армян: Джастин Трюдо
- 17:39 Дональд Трамп направил послание по случаю 24 апреля
- 17:30 Мы вместе должны работать над признанием Турцией Геноцида армян: мэр Бур-ле- Валанса
- 17:17 Горжусь тем, что приложил все усилия для принятия резолюции о признании Геноцида армян: Тед Круз
- 17:07 Помним, и требуем, чтобы произошедшее никогда не забывалось: послание Франка Энгеля
- 16:35 Боб Менендес призывает Трампа присоединиться к Сенату и признать Геноцид армян
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