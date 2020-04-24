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Для участия в виртуальном шествии в Цицернакаберд уже получено более 400 тыс сообщений

Для участия в виртуальном шествии в Цицернакаберд уже получено более 400 тыс сообщений

Для участия в виртуальном шествии в Цицернакаберд на данный момент получено более 400 тыс имен и фамилий. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Подчеркну, что колонны Мемориала Геноцида, на которых будут изображены наши имена и фамилии, не памятник смерти, а называются «Храмом вечности». Соответственно, виртуальное шествие будет символизировать вечность армянского народа и Республики Армения», - написал Пашинян.

Для того чтобы принять участие в виртуальном шествии, граждане должны отправить свое имя и фамилию по SMS на следующие номера: 1915, если они находятся в Армении или Арцахе; 00 374 33 19 15 00, если они находятся за границей. Виртуальное шествие началось 23 апреля в 22.00, прием сообщений продолжается.


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БелТА


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