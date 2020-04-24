МОК дополнительно выделил национальным олимпийским комитетам 25,3 млн долларов

Международный олимпийский комитет (МОК) увеличил размер выплат национальным олимпийским комитетам на подготовку к участию в Олимпийских играх в Токио на $25,3 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МОК.

Олимпийские игры были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Данное решение было принято в связи с переносом Игр на 2021 год, размер субсидий увеличен с $46,7 млн до $57. Отмечается, что данная выплата будет доступна на основании заявления. Подчеркивается, что это решение позволить национальным комитетам выдержать дополнительные расходы в преддверии соревнований.

Субсидии МОК направлены на покрытие транспортных расходов, расходов на проживание, командировки и операционные расходы.

Также МОК принял решение, согласно которому внутренние выборы руководства национальных олимпийских комитетов, которые проходили раз в четыре года и были привязаны к Олимпийским играм, могут быть перенесены в порядке исключения.