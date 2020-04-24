В ближайшие дни в большинстве регионов Армении ожидаются oсадки

На территории Армении днем 24-го апреля, с 25-26, днем 28-го, днем 29-го в большинстве регионов ожидаются oсадки, в отдельных местах возможны грозa и град. С 24-25 в горных районах ожидаются осадки в виде снега. 27-го апреля, ночью 28-го ожидается погода без осадков.

Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, в городе Ереван днем 24-го, с 25-26, днем 28-го, днем 29-го апреля время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-17 м/с. 27-го апреля ожидается погода без осадков.