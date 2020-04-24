Текущий объем социально-экономической помощи правительства составляет 43,3 млрд драмов

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены сложившееся вследствие коронавируса социально-экономическое состояние, мероприятия по ослаблению ситуации и дальнейшие шаги.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сначала были подведены итоги проводимых правительством мероприятий. Было отмечено, что на сегодняшний день объем доступной бенефициарам социальной и экономической помощи составляет 43,4 млрд драмов. В рамках реализуемых мероприятий на данный момент зафиксированы следующие показатели: 1-е мероприятие - 264 удовлетворенные заявки, объем оказанной помощи - 19,5 млрд драмов; 2-е мероприятие - 3887 удовлетворенных заявок, 5,2 млрд драмов; 3-е мероприятие - 430 удовлетворенных заявок, 4,8 млрд драмов; 5-е мероприятие - 11 296 бенефициаров, 1,8 млрд драмов; 8-е мероприятие - 86 522 бенефициара, 6 млрд драмов; 9-е мероприятие - 72 403 бенефициара, 1,9 млрд драмов; 10-е мероприятие - 2365 бенефициаров, 141,7 млн драмов. Было отмечено, что процесс идентификации бенефициаров и оказания помощи в рамках этих программ продолжается.

13-е и 14-е мероприятия находятся на стадии реализации, и запланированная финансовая помощь будет предоставлена в течение следующей недели. 4-е, 6-е, 7-е, 11-е и 12-е мероприятия завершены, зафиксированы следующие показатели: 4-е мероприятие - 2093 бенефициара, объем помощи - 209,3 млн драмов; 6-е мероприятие - 6723 бенефициара, 457 млн драмов; 7-е мероприятие - 8751 бенефициар, 875 млн драмов; 11-е мероприятие - 450 827 бенефициаров; 786 млн драмов, 12-е мероприятие - 486 434 бенефициара, 1,8 млрд драмов.

Затем были представлены идеи по расширению рамок целевой социальной поддержки. Был обсужден ряд предложений, в том числе касающиеся критериев и категорий выявления уязвимых групп бенефициаров. Премьер-министр поручил привести идеи в проектный вид и представить их на утверждение.

В ходе обмена мнениями были обсуждены также долгосрочные проекты. Были затронуты перспективы, возможности и отраслевые приоритеты социально-экономического развития Армении в рамках логики происходящих в мире процессов. В этом контексте были затронуты вопросы, касающиеся сферы социальной и экономической помощи и инструментария.