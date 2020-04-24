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Народные депутаты Украины в видеообращении почтили память жертв Геноцида армян

Народные депутаты Украины в видеообращении почтили память жертв Геноцида армян

Депутаты Верховной Рады Украины 24 апреля записали видеообращение в память о жертвах геноцида армян – «Україна пам’ятає» (Украина помнит).

Как сообщает Арменпресс, в начале обращения депутат Дарья Володина, которая также является автором инициативы, напоминает – 24 апреля — день боли и скорби, день, когда весь мир вспоминает жертв Геноцида армян. 

В видеообращении 26 народных депутата Украины включаются из разных точек страны и подчеркивают — Украина помнит!

Володина отметила, что таким образом народные избранники выразили свою солидарность армянскому народу.


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БелТА


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