Народные депутаты Украины в видеообращении почтили память жертв Геноцида армян

Депутаты Верховной Рады Украины 24 апреля записали видеообращение в память о жертвах геноцида армян – «Україна пам’ятає» (Украина помнит).

Как сообщает Арменпресс, в начале обращения депутат Дарья Володина, которая также является автором инициативы, напоминает – 24 апреля — день боли и скорби, день, когда весь мир вспоминает жертв Геноцида армян.

В видеообращении 26 народных депутата Украины включаются из разных точек страны и подчеркивают — Украина помнит!

Володина отметила, что таким образом народные избранники выразили свою солидарность армянскому народу.