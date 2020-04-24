Католикос Арам Первый направил послание по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян

Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый 24 апреля в соборе Святого Григория Просветителя провел церемонию в память жертв Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, в ходе литургии Его Святейшество направил послание по случаю Дня памяти святых мучеников Геноцида армян.

«Этот день воплощает в себе волю нашего народа и нерушимую веру. Вот почему этот день необычный. Жизнь и существование каждого армянина переплетены со смыслом 24 апреля», - сказал Арам Первый.

Его Святейшество призвал быть реалистичным и организованным, особенно в нынешних геополитических условиях, которые, к сожалению, основаны на экономических и политических интересах наций и сверхдержав.

«К сожалению, Декларация прав человека осталась на бумаге», - заключил Арам Первый.