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Католикос Арам Первый направил послание по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян

Католикос Арам Первый направил послание по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян

Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый 24 апреля в соборе Святого Григория Просветителя провел церемонию в память жертв Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, в ходе литургии Его Святейшество направил послание по случаю Дня памяти святых мучеников Геноцида армян.

«Этот день воплощает в себе волю нашего народа и нерушимую веру. Вот почему этот день необычный. Жизнь и существование каждого армянина переплетены со смыслом 24 апреля», - сказал Арам Первый.

Его Святейшество призвал быть реалистичным и организованным, особенно в нынешних геополитических условиях, которые, к сожалению, основаны на экономических и политических интересах наций и сверхдержав.

«К сожалению, Декларация прав человека осталась на бумаге», - заключил Арам Первый.


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БелТА


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