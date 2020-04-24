Я остаюсь дома 24 апреля, но я не забываю: послание французского парламентария

Депутат французского региона Буш-дю-Рон Анн-Лоранс Петель поддерживает борьбу армянской общины по признанию совершенных в 1915 году массовых гонений. В предоставленном Арменпресс видеообращении Анн-Лоранс Петель отметила, что 24 апреля - это день, когда необходимо подтвердить борьбу с варварством.

«В это особое время, когда мы должны оставаться дома, я хочу направить вам свое маленькое послание. 24 апреля мы поминаем 105-летие массовых убийств 1915 года. 24 апреля - День памяти жертв Геноцида армян, является особенным как для армянского, так и для французского народа. Это день, когда мы должны помнить те 1,5 миллиона женщин, детей и мужчин, которые были убиты. Это день, когда мы должны подтвердить нашу борьбу с варварством. 24 апреля - день совместной памяти, должен также повод для подтверждения дружбы между двумя народами. Я остаюсь дома 24 апреля, но я не забываю», - сказала Анн-Лоранс Петель.