Мы никогда не должны забывать жертв Геноцида армян: Джастин Трюдо

В 105-ю годовщину Геноцида армян премьер-министр Канады Джастин Трюдо присоединяется к армянской общине в Канаде и во всем мире, чтобы почтить память жертв Геноцида армян, который никогда не должен быть забыт. Как сообщает Арменпресс, Трюдо написал об этом в своем микроблоге Twitter.

«Мы никогда не должны забывать жертв Геноцида армян. В этот день мы подтверждаем нашу приверженность построению мира, в котором каждый может чувствовать себя в безопасности от дискриминации и преследований, независимо от того, кто они, откуда они или во что они верят», - написал Трюдо.

Трюдо также выступил с заявлением, что 24 апреля они чтят память тех, кто несправедливо пострадал и был убит в тот трагический период. «Мы уважаем их потомков, в том числе канадцев армянского происхождения, которые так много сделали для укрепления нашей страны. Признавая силу и дух армянского народа, мы также с надеждой смотрим в будущее в условиях мира и взаимного уважения. Мы никогда не должны быть равнодушными к проявлениям ненависти и насилия», - сказал Трюдо.