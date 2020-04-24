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Дональд Трамп направил послание по случаю 24 апреля

Дональд Трамп направил послание по случаю 24 апреля

Президент США Дональд Трамп направил послание по случаю 24 апреля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Белого дома, в послании говорится:

“Сегодня мы присоединяемся к мировому сообществу, чтобы почтить память погибших во время Мец Ехерна (буквальный перевод с армянского - Великое злодеяние, армяне так называют Геноцид армян - ред.), одного из самых страшных массовых злодеяний 20-го века. Начиная с 1915 года, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или прошли по пути смерти в последние годы Османской империи. В этот день памяти мы выражаем дань уважения тем, кто пострадал и потерял свои жизни, и в то же время подтверждаем нашу приверженность укреплению более гуманного и мирного мира.

Каждый год 24 апреля мы размышляем о прочных связях между американским и армянским народами.  Мы гордимся основателями американского Комитета помощи армянам и Syrian Relief, созданной в 1915 году и оказавшей важнейшую гуманитарную помощь армянским беженцам, и благодарны тысячам американцев, которые внесли свой вклад или добровольно помогли изгнанным из своих домов армянам.

В этот день мы свидетельствуем о силе и стойкости армянского народа перед лицом трагедии.  Нам повезло, что так много армян принесли свою богатую культуру на наши берега и внесли такой большой вклад в нашу страну, в том числе награжденные солдаты, знаменитые артисты, известные архитекторы и успешные бизнесмены.

Мы приветствуем усилия армян и турок признать и примириться со своей болезненной историей.  В этот день мы считаем своим долгом почтить память тех, кто пострадал и погиб, и вновь подтвердить нашу приверженность защите уязвимых религиозных и этнических меньшинств во всем мире”.


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БелТА

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