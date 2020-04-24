Президент США Дональд Трамп направил послание по случаю 24 апреля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Белого дома, в послании говорится:

“Сегодня мы присоединяемся к мировому сообществу, чтобы почтить память погибших во время Мец Ехерна (буквальный перевод с армянского - Великое злодеяние, армяне так называют Геноцид армян - ред.), одного из самых страшных массовых злодеяний 20-го века. Начиная с 1915 года, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или прошли по пути смерти в последние годы Османской империи. В этот день памяти мы выражаем дань уважения тем, кто пострадал и потерял свои жизни, и в то же время подтверждаем нашу приверженность укреплению более гуманного и мирного мира.

Каждый год 24 апреля мы размышляем о прочных связях между американским и армянским народами. Мы гордимся основателями американского Комитета помощи армянам и Syrian Relief, созданной в 1915 году и оказавшей важнейшую гуманитарную помощь армянским беженцам, и благодарны тысячам американцев, которые внесли свой вклад или добровольно помогли изгнанным из своих домов армянам.

В этот день мы свидетельствуем о силе и стойкости армянского народа перед лицом трагедии. Нам повезло, что так много армян принесли свою богатую культуру на наши берега и внесли такой большой вклад в нашу страну, в том числе награжденные солдаты, знаменитые артисты, известные архитекторы и успешные бизнесмены.

Мы приветствуем усилия армян и турок признать и примириться со своей болезненной историей. В этот день мы считаем своим долгом почтить память тех, кто пострадал и погиб, и вновь подтвердить нашу приверженность защите уязвимых религиозных и этнических меньшинств во всем мире”.