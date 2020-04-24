Армения прошла через более тяжелые вызовы, чем борьба с коронавирусом: шведский депутат

Член шведского парламента Швеции и председатель группы армяно-шведской дружбы Арин Карапет считает, что миссия каждого армянина - напоминать и требовать справедливости. Об этом Арин Карапет сказал в предоставленном Арменпресс видеообращении по случаю 105-й годовщины Геноцида армян.

Сначала он обратился к гражданам Армении и соотечественникам диаспоры по-армянски. «24 апреля мы планировали приехать в Ереван, чтобы почтить память невинных жертв Геноцида армян», - сказал он и продолжил по-английски.

Депутат подчеркнул, что миссия каждого армянина - сохранять, напоминать и требовать справедливости. «В настоящее время Армения, как и Швеция, и остальной мир борются с коронавирусом. Вот почему мы не можем приехать в Ереван в этом году, чтобы почтить память жертв Геноцида армян. Но позвольте мне напомнить вам, что Армения столкнулась с гораздо более сложными проблемами, чем борьба с коронавирусом. Мы пережили первый геноцид 20-го века. 1,5 миллиона армян были жестоко убиты в результате организованного турецким правительством систематического геноцида во время Османской империи. Позвольте мне напомнить вам, что мы пережили землетрясение 1988 года, позвольте также напомнить, что мы пережили бедность после нашей независимости. Позвольте мне напомнить вам, что армяне, граждане Армении вместе с диаспорой совершили большие изменения во время бархатной революции в Армении в 2018 году», - сказал он.

Арин Карапет также отметил, что он был одним из тех людей, которые были в Ереване в те дни и были частью демократической революции. Он выразил уверенность, что мы победим в борьбе с коронавирусом. «И я надеюсь, что мы увидимся скоро в Армении в следующем году, или, может быть, раньше. Вместе мы победим в этой войне. Мы сделаем то же самое, требуя от правительства Турции справедливости и признания Геноцид армян», - сказал он.

Шведский парламент в 2010 году признал Геноцид армян и призвал правительство последовать их примеру. Однако шведское правительство пока официально не признало Геноцид армян.