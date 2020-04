Горжусь тем, что приложил все усилия для принятия резолюции о признании Геноцида армян: Тед Круз

Сенатор США Тед Круз сделал запись в своем аккаунте в Twitter по случаю 105-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, сенатор, в частности, написал:

«Сегодня мы торжественно поминаем 1,5 миллиона невинных людей, которые погибли во время Геноцида армян 105 лет назад. Я горжусь тем, что приложил все усилия для принятия двухпартийной резолюции о признании Геноцида армян».

Today we solemnly remember the 1.5 million innocent souls lost in the #ArmenianGenocide 105 years ago. I was proud to lead efforts in the Senate to pass a bipartisan resolution to commemorate and acknowledge the fact of this genocide. pic.twitter.com/aVc7Vi7Gzz