Помним, и требуем, чтобы произошедшее никогда не забывалось: послание Франка Энгеля

Люксембургский депутат Европарламента, почетный консул Армении в Люксембурге Франк Энгель по случаю 105-й годовщины Геноцида армян еще раз вспоминает злодеяние и требует, чтобы то, что произошло в 1915 году, никогда не было забыто или повторено. Об этом Энгель сказал в предоставленном Арменпресс видеообращении.

24 апреля 2020 года - день памяти жертв Геноцида армян, но он не похож на другие. Энгель отметил, что это первый раз, когда памятное мероприятие проходит в виртуальном мире, онлайн.

«В Ереване, в Цицернакаберде, сегодня нет миллионов людей, в основных местах, где армяне собираются по всему миру, нет митингов. Я напомню, например, 2015 год, когда мы смогли провести большую церемонию поминовения в Стамбуле, которая требовала физического присутствия тысяч людей. Это будет невозможно нигде в этом году. Однако признание Геноцида, признание грехов, совершенных в то время, признание совершенного преступления не должно прекращаться», - подчеркнул он.

Энгель с радостью сообщил, что ему удалось внести небольшой вклад в признание Геноцида его страной, Люксембургом, два года назад. «И я был бы рад принять участие в поминовении физически в этом году. Однако это невозможно, мы все знаем, почему, но в то же время мы все знаем, что нет никакой разницы, геноцид произошел, и геноцид никогда не должен повторяться. Таким образом, на этот раз в виртуальной среде, но сильнее, мы не только помним, но и требуем, чтобы то, что произошло, никогда не было забыто и никогда не повторилось», - заключил он.