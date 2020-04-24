Мы вместе должны работать над признанием Турцией Геноцида армян: мэр Бур-ле- Валанса

Мы должны работать вместе для признания Геноцида Турцией и рука об руку бороться против тех, кто это отрицает. Об этом в предоставленном Арменпресс видеообращении отметила мэр французского города Бур-ле-Валанс Марлен Мурие.

«Несмотря на сложную ситуацию в нашей жизни сегодня из-за коронавируса, невозможность физического присутствия на церемонии поминовения 105-й годовщины Геноцида армян. Для меня крайне важно воздать дань уважения памяти 1,5 миллионам армян, которые стали жертвами турецкого государства. Даже если 24 апреля не будет шествия или митинга из-за изоляции, я хочу сказать вам, что ничто не мешает нашим требованиям о справедливости. Мы не перестанем работать вместе для признания Турцией Геноцида. Мы рука об руку будем бороться против тех, кто это отрицает», - отметила мэр.

В своей речи Марлен Мурие упомянула Севрский договор, столетие которого исполняется в этом году. По ее словам, этот год должен стать годом борьбы, каждый день - днем памяти 24 апреля, памяти о жертвах первого геноцида 20-го века.

«Как и каждый год, я поддерживаю вас, являюсь верным сторонником вашей борьбы и наших общих ценностей. Наконец, в моих мыслях армянский народ в Армении и Арцахе, который также страдает от коронавируса. Даже если я знаю, что наши друзья в Армении и Арцахе были хорошо подготовлены к тому, чтобы с самого начала предотвратить вирус, немедленно приняв превентивные меры, изолироваться, заказать большое количество масок для всего населения, в своем послании, как я все время говорю своим согражданам, я хочу призвать их остаться дома и позаботиться о себе и своих родственниках», - добавила она.