Мэр Еревана и губернаторы областей Армении возложили цветы к Мемориалу жертв Геноцида армян

Мэр Еревана и все губернаторы областей Армении возложили цветы к Мемориалу жертв Геноцида армян в Цицернакаберде. Как передает «Арменпресс», они по отдельности подходили к мемориалу и возлагали красные розы к Вечному огню.

На церемонии возложения цветов присутствовали также и уполномоченный по вопросам диаспоры Заре Синанян и постоянный представитель Республики Арцах в Республике Армения Карлен Аветисян.

Геноцид, совершенный в отношении армян в 1915 году Османской империей, был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств.

Лилит Демурян