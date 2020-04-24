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Премьер-министр Франции в связи со 105-летием Геноцида армян направил письмо Николу Пашиняну

Премьер-министр Франции в связи со 105-летием Геноцида армян направил письмо Николу Пашиняну

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с 105-летием Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» стало известно из фейсбуковской страницы посольства Армении во Франции

“Вновь хочу объединить голос Франции с голосами тех, которые неутомимо требуют, чтобы всеми было признано убийство целого народа”, - говорится в письме.

Геноцид, совершенный в отношении армян в 1915 году Османской империей, был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств, в том числе и Франция, которая вынесла несколько решений и резолюций по признанию и осуждению Геноцида армян. 10 апреля 2019 г. президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о признании 24 апреля Национальным днем памяти Геноцида армян.

Карен Хачатрян


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