В церкви Сурб Саркис Дамаска отслужена литургия в память о канонизированных жертвах Геноцида армян

В связи со 105-летием Геноцида армян в церкви Сурб Саркис Дамаска отслужена литургия в память канонизированных жертв Геноцида армян. Ее отслужил предстоятель Армянской епархии Дамаска архиепископ Армаш Налбандян.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Сирии сообщает, что на литургии присутствовал посол Армении в Сирии Тигран Геворгян.

Геноцид, совершенный в отношении армян в 1915 году Османской империей, был величайшим преступлением начала 20-го века. Факт Геноцида армян, осуществленного османским правительством, был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, резолюциями и решениями многих штатов и авторитетных международных организаций. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств.

Парламент Сирии 13 февраля этого года единогласно принял резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. В повестке дня заседания парламента была представленная комиссией парламентской дружбы Сирия-Армения резолюция, подтверждающая признание и осуждение Геноцида армян, совершенного турецкими властями Османской империи в 20-ом веке, и геноцида и других представителей сирийского народа.