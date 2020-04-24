«Арменпресс» представляет послание Заре Синаняна․ Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян направил послание по случаю 105-й годовщины Геноцида армян.представляет послание Заре Синаняна․ Дорогие соотечественники, армяне всего мира!

Сегодня мы чтим память невинных жертв Геноцида армян. Прошло 105 лет со времени совершения общечеловеческого преступления, первого чудовищного геноцида 20-го века. Мец Егерн стал кровавой страницей миллионов человеческих трагедий, утраченной Родины и культурного наследия, искаженных судеб. Эта страница навеки останется в нашей памяти и требовательности, сохраняя нашу бдительность и настойчивость перед лицом всех исторических вызовов. Тем временем мы стали мировой нацией, эпицентром которой является Армения. Восстановив государственность и освободив Арцах, мы уже не жертва, а государствоцентричные носители нашей идентичности, мы гордимся своим происхождением, историей и предками. Предками, которые на маленьком кусочке нашей исторической родины, на пепелище и руинах построили государство, победили пустыни Дер Зора в борьбе за жизнь и даже оказавшись за океаном, они сберегли Родину в своих душах, не забыли об исторической справедливости и собственной мести.

Этот день имеет особое значение для наших соотечественников в Диаспоре. Живя далеко от Родины, раны Геноцида чувствуются больнее. Это боль утраты и безнаказанности, боль несудимости и отрицания. Наши учреждения, организации и отдельные лица в Диаспоре находятся на передовой линии борьбы за признание Геноцида армян, международного осуждения и предотвращения геноцида. Благодаря их огромным усилиям и непоколебимой приверженности, один из наиболее важных вопросов в повестке дня внешней политики Республики Армения достиг большого прогресса. На этом сложном пути, как и в любом другом вопросе общеармянского значения, нас объединяет воля и работа. Я хотел бы выразить свою благодарность всем представителям Диаспоры, преданным и причастным к делу признания и осуждения Геноцида армян, вовлеченным в процесс Ай Дата в прошлом и настоящем. Склоняясь перед бессмертной памятью о наших невинных жертвах, мы ещё раз подтверждаем, что армянский народ, объединенный вокруг нашей государственности, непобедим.