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Мы преклоняем колени перед невинными жертвами: Элени Теохариус

Мы преклоняем колени перед невинными жертвами: Элени Теохариус

Депутат Европарламента от Кипра (2009 – 2019 гг.) Элени Теохариус сделала запись в своем микроблоге в Twitter по случаю 105-летия Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», она написала, что чтит и уважает армянских братьев, убитых толпами мусульман в Малой Азии.
“Преклоняем колени перед невинными людьми, женщинами, детьми, стариками, беззащитными и безоружными жертвами”, - отметила она.

Элени Теохариус побывала в Арцахе. Азербайджан в числе прочих, посетивших Арцах  членов Европарламента, и ее занес в свой черный список.

Кипр осудил и признал Геноцид армян.

Анна Григорян


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БелТА

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