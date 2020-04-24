Мы преклоняем колени перед невинными жертвами: Элени Теохариус

Депутат Европарламента от Кипра (2009 – 2019 гг.) Элени Теохариус сделала запись в своем микроблоге в Twitter по случаю 105-летия Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», она написала, что чтит и уважает армянских братьев, убитых толпами мусульман в Малой Азии.

“Преклоняем колени перед невинными людьми, женщинами, детьми, стариками, беззащитными и безоружными жертвами”, - отметила она.

Элени Теохариус побывала в Арцахе. Азербайджан в числе прочих, посетивших Арцах членов Европарламента, и ее занес в свой черный список.

Кипр осудил и признал Геноцид армян.

Анна Григорян