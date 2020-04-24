Мы преклоняем колени перед невинными жертвами: Элени Теохариус
15:44, 24 Апрель, 2020
Депутат Европарламента от Кипра (2009 – 2019 гг.) Элени Теохариус сделала запись в своем микроблоге в Twitter по случаю 105-летия Геноцида армян.
Как передает «Арменпресс», она написала, что чтит и уважает армянских братьев, убитых толпами мусульман в Малой Азии.
“Преклоняем колени перед невинными людьми, женщинами, детьми, стариками, беззащитными и безоружными жертвами”, - отметила она.
Элени Теохариус побывала в Арцахе. Азербайджан в числе прочих, посетивших Арцах членов Европарламента, и ее занес в свой черный список.
Кипр осудил и признал Геноцид армян.
Анна Григорян
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