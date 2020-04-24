В Испании в память о жертвах Геноцида армян будут зажжены свечи и прозвучат молитвы

В Испании 24 апреля будут зажжены свечи, зазвучат колокола церквей, и верующие помолятся в память о 1,5 млн невинных жертв Геноцида армян.

Об этом в беседе с директором Информационного агентства «Арменпресс» Арамом Ананяном сказала председатель Армянского культурного союза Барселоны Татев Сулян.

“Находясь в чрезвычайном положении и в карантине, действующие в Испании армянские организации, а также посольство Республики Армения и Совет и духовный пастырь Святой Армянской Апостольской церкви открыли страницу в Facebook, посвященную 105-летию Геноцида армян, на которой каждый может выразить свою поддержку армянскому народу и воздать дань памяти жертв. В 21:00 по испанскому времени состоится зажжение свечей, каждый сможет зажечь свечу в своем доме в память о 1,5 млн Святых мучеников. Зазвучат колокола некоторых церквей, и будет вознесена молитва поминовения”, - представила Татев Сулян

Касаясь случаев заражения коронавирусом, Татев Сулян отметила, что среди инфицированных есть также и члены армянской общины Испании, к счастью их жизни ничего не угрожает.

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