Ливанское издание “L'Orient-Le Jour” опубликовало статью президента Армении

Известное ливанское франкоязычное издание “L'Orient-Le Jour” опубликовало статью президента Республики Армения Армена Саркисяна “Мы не можем забыть геноцид армян”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Прошло более века после этого преступления против человечества и цивилизации, совершенного в 1915 - 1923 гг., однако последствия этого преступления до сих пор дают о себе знать и препятствуют нормальному развитию Армении”, - отмечает в статье президент Саркисян.

В статье он касается причин и последствий Геноцида армян, уроков геноцида и задач всего человечества в этом контексте. “Некоторые говорят, что уже прошло более века после геноцида, и какими бы тяжелыми не были бы потери, это прошлое, и нужно смотреть в будущее. Я тоже говорю: наш взгляд направлен на будущее, мы мечтаем о будущем, планируем это будущее, каждый день работаем над построением этого будущего. Но мы должны помнить, что будущее - продолжение вчерашнего и сегодняшнего”, - написал президент – “Мы очень часто говорим о колоссальных человеческих и материальных потерях. И это правда. 1,5 млн человеческих потерь существенно повлияли на дальнейшее воспроизводство армянского народа. В нормальных условиях сегодня нас должно было быть не 10 - 12 млн, и даже вдвойне больше.

Еще одна важная потеря, к которой стремились все последующие турецкие правительства, - полное уничтожение армянского элемента с исторических армянских территорий. Сегодня на этих территориях уже нет армянских сообществ. И если нет людей, значит, нет и их языка, их обычаев, образа жизни, культуры, кухни, дома, которыми формируется национальная среда, формируется общество и народ.

За десятилетия, последовавшие за геноцидом, в Турции последовательно уничтожались следы армян и армянской цивилизации”.

Президент Армении отмечает, что если сегодня, мы вполне справедливо осуждаем разрушение экстремистами отдельных исторических памятников в разных частях мира, то с какой строгостью мы должны осуждать и должны были осудить в свое время уничтожение материальных и культурных памятников целого народа, имеющего как минимум тысячелетнюю историю.

Президент Саркисян в статье также выражает признательность тем странам, которые после геноцида открыли свои двери и дали убежище армянам, спасшимся от этой трагедии.

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