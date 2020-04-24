Кипр помнит о жертвах ужасного преступления и чтит их память: Никос Анастасиадис

Республика Кипр поддерживает усилия международного сообщества по признанию Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом написал президент Кипра Никос Анастасиадис в своем микроблоге в Twitter.

“Сегодня исполняется 105 лет со дня Геноцида армян, совершенного Османской империей. Кипр помнит о жертвах ужасного преступления и чтит их память, поддерживает усилия международного сообщества по признанию Геноцида армян.

Геноцид, совершенный в отношении армян в 1915 году Османской империей, был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств. 24 августа 1975 года Палата представителей Республики Кипр приняла резолюцию о Геноциде армян, 29 апреля 1982 года приняла решение, осуждающее Геноцид армян.

Лилит Демурян