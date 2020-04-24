Мы должны бороться за историческую истину: послание мэра Парижа к годовщине Геноцида армян

Мэр Парижа Анн Идальго считает, что пока весь мир не признал Геноцид армян, и пока отрицание не криминализировано, человечество должно бороться за историческую истину. Анн Идальго выразила эту точку зрения в эксклюзивном послании «Арменпресс».

Идальго заметила, что в этом году 105-ая годовщина Геноцида армян проходит в исключительных условиях изоляции, обусловленных чрезвычайными санитарными условиями. В этом причина того, что с согласия двух сопредседателей Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурада Папазяна и Ара Тораняна, я была вынуждена отменить ежегодный прием для армянской общины, запланированный на 24 апреля в мэрии Парижа. Сожалею и знаю, что Вы все поймете, что это императив созвучности с правительственными решениями”, - сказала он.

Мэр пояснила, что этими решениями обусловлено также и то, что CCAF был вынужден лишь ограниченным составом провести традиционную церемонию возложения венка к памятнику Комитаса. Анн Идальго будет присутствовать на ней.

“В этом году мы не сможем должным образом воздать дань памяти жертвам геноцида, но независимо ни от чего, мы должны помнить этот национальный День поминовения. Мы должны им, должны бороться за историческую истину, и пока отрицание не криминализировано, человечество должно бороться за нее. Я предлагаю Вам, присоединиться к кампании по информированию, начатую CCAF под девизом: “Я остаюсь дома, но мобилизуюсь”, - сказала мэр.

Она подчеркнула, что нужно оставаться дома, здоровье является абсолютным приоритетом, но в то же время отметил: “Какие бы сложности не были на данный момент в Париже, в Армении и в Арцахе, которые, я знаю, сильно пострадали от эпидемии, будем верны нашему долгу перед историей”.

Анн Идальго выразила уверенность, что в будущем году можно будет в обычных условиях встретиться на церемонии памяти.

Геноцид, совершенный в отношении армян в 1915 году Османской империей, был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств, в том числе и Франция, которая вынесла несколько решений и резолюций по признанию и осуждению Геноцида армян. 10 апреля 2019 г. президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о признании 24 апреля Национальным днем памяти Геноцида армян.

Анна Григорян