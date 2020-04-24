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В Арцахе от коронавирусной болезни выздоровели 4 человека

В Арцахе от коронавирусной болезни выздоровели 4 человека

Из медучреждения выздоровел и выписался еще один гражданин Республики Арцах инфицированный коронавирусом нового типа.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

“Речь о жителе общины Мирик, который проходил лечение в Армении. Министерство здравоохранения Арцаха выражает благодарность армянским коллегам и медперсоналу медицинского центра “Сурб Григор Лусаворич” за заботливое отношение и организацию процесса лечения на высоком уровне”, - говорится в сообщении.

В Арцахе зарегистрировано 8 инфицированных новым коронавирусом, 4 из которых уже выздоровели. На данный момент изолированы 19 граждан, протестированы 195 человек.

12 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения, которое продлится до 12 мая.

Лилит Демурян


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