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Католикос Всех Армян посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберд

Католикос Всех Армян посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберд

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй в сопровождении священослужителей Первопрестольного Святого Эчмиадзина 24 апреля посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы почтить память Святых мучеников Геноцида армян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Первопрестола.

После возложения венков в Мемориальном комплексе у Вечного огня Верховным Патриархом был совершен молебен за Святых мучеников Геноцида армян.

Утром было опубликовано послание Католикоса Всех Армян в связи с Днем памяти Святых мучеников Геноцида армян.

Карен Хачатрян


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БелТА

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