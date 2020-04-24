Католикос Всех Армян посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберд

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй в сопровождении священослужителей Первопрестольного Святого Эчмиадзина 24 апреля посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы почтить память Святых мучеников Геноцида армян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Первопрестола.

После возложения венков в Мемориальном комплексе у Вечного огня Верховным Патриархом был совершен молебен за Святых мучеников Геноцида армян.

Утром было опубликовано послание Католикоса Всех Армян в связи с Днем памяти Святых мучеников Геноцида армян.

Карен Хачатрян