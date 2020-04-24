Бако Саакян почтил память жертв Геноцида армян
24 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Мемориальный комплекс столицы и возложил венок к памятнику невинным жертвам Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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