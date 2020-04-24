Бако Саакян почтил память жертв Геноцида армян

24 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Мемориальный комплекс столицы и возложил венок к памятнику невинным жертвам Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.