В турецкой провинции Айдын обнаружены армянские надгробные плиты 18-го века

Во время строительных работ в городе Назилли турецкой провинции Айдын 22 апреля были обнаружены две надгробные плиты 18-го века.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал научный сотрудник Фонда по изучению армянской архитектуры Раффи Кортошян.

“Культурный геноцид продолжается. На месте уничтоженного армянского кладбища - турецкая полицейская школа, затем городской парк.

В ходе строительных работ городского парка на территории бывшей полицейской школы турецкого города Назилли 22 апреля были обнаружены два надгробных камня 18 века. На надгробиях упоминаются армянские села Карпи и Таштун”, - написал Кортошян.

Научный сотрудник отметил, что на фотографиях, опубликованных журналистом газеты “Назилли Аватис” Мехмедом Али Джинтосуном, можно разобрать армянские надписи.

Карен Хачатрян