Премьера песни: Хорен Левонян опубликовал клип на песню “Кто я?”

Актер, телеведущий Хорен Левонян 24 апреля, в 105-ую годовщину Геноцида армян, представил любителям музыки клип на песню “Кто я?”.

Как передает «Арменпресс», он доступен на официальной странице певца в YouTube.

Автор музыки - Айко, слова написал Вардан Задоян, режиссер клипа - Грач Кешишян, продюсер - Арман Митоян.

Песня - оригинальный саундтрек к фильму “Анатолийская история”. Фильм снят по книге Марка Арена “Там, где цветут дикие розы”.

В романе описываются переживания бывшего турецкого военного, члена турецкой террористической группировки “Серые волки”, ненавидящего армян, который, уже будучи старым, вдруг слышит оставшуюся в памяти колыбельную матери, единственную память о ней, и обнаруживает, что она армянская, а его родители были армянами. После этого он всю оставшуюся жизнь ищет могилы армянских родителей.

Анжела Амбарцумян