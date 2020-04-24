“Я разделяю боль Геноцида 24 апреля моих армянских братьев”: Хасан Джемаль

Как передает «Арменпресс», внук одного из организаторов Геноцида армян Джемаля Паши, Хасан Джемаль в связи со 105-летием Геноцида армян сделал запись в своем микроблоге в Twitter.

“Я разделяю боль Геноцида 24 апреля моих армянских братьев”, - отметил внук Джемаля Паши.

Хасан Джемаль, будучи внуком одного из организаторов преступления против армян, неоднократно заявлял, что он признает события 1915 года как геноцид. В 2008 году он посетил Цицернакаберд и возложил цветы к памятнику жертвам Геноцида армян.

Хасан Джемаль 31 марта 2011 года в Лос-Анджелесе принял участие в форуме, организованном армянской диаспорой “От Дейр-эз-Зора до Цицернакаберда”.

Турецкий писатель, журналист Хасан Джемаль в 2012 году написал книгу “1915: Геноцид армян”, которую посвятил памяти Гранта Динка. Позже она была переведена на армянский. В 2014 году при презентации книги автор посетил Армению. Однако присутствующие на презентации армянского издания книги “1915: Геноцид армян” не имели возможности задавать вопросы. Гасан Джемаль 12 декабря того же года был на встрече, организованной на факультете востоковедения Ереванского государственного университета, во время которой студенты смогли лично задавать автору вопросы. Книга была переведена на французский язык в 2015 году.

Лилит Демурян

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