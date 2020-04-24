На всей территории Украины проходят мероприятия, посвященные 105-летию Геноцида армян

На всей территории Украины 24 апреля проходят мероприятия, посвященные 105-й годовщине Геноцида армян. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на Analitikaua.net, тематические мероприятия начались за несколько дней до Дня памяти. На улицах Киева и других крупных городов установлены плакаты с информацией о Геноциде армян.

24 апреля мероприятия поминовения начались во всех армянских церквях Украины, затем к хачкару в центре Киева были возложены цветы. На мероприятии присутствовали сотрудники посольства Армении в Украине, представители армянской общины и духовенства.

Особенно большой интерес вызвала онлайн лекция кандидата исторических наук Давида Давтяна, руководителя историко-культурного комитета Союза армян Украины “Геноцид армян. Восприятие истории” и интерактивная онлайн-выставка на портале Союза армян Украины.

По словам исполнительного директора Союза армян Украины Овакима Арутюняна, мероприятия освещали как центральные, так и региональные телеканалы, в частности, социальный ролик “Спасибо за возможность нового расцвета” (“Дякуємо за шанс розквітнути знову. Вірмени”) показали десятки телеканалов.

Ранее представители Союза армян Бердянска установили хачкар в микрорайоне Азмоли. По инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна с 2015 года в разных регионах страны было установлено более 20 хачкаров.

Карен Хачатрян